​Attaque à main armée à Kédougou : des commerçants dépouillés par des 12 malfrats

Douze (12) malfrats, armés de fusils de chasse et de machettes ont attaqué des commerçants dans la région de Kédougou. Partis acheter des marchandises, ces derniers ont eu la malchance de tomber sur les bandits.



Sommés de garer, ils ont été dépouillés de toutes leurs marchandises et de cartes de crédit téléphonique en plus de la somme de 150 000 F Cfa.



Avertis, les pandores se sont déployés sur les lieux de l’attaque, mais les brigands avaient déjà pris le large sans laisser de trace. Une enquête est ouverte pour mettre la main sur les auteurs de cette attaque.



A rappeler qu’il y a un (1) mois, des individus inconnus avaient semé la terreur dans la zone de Saraya.