​Attaque coktail Molotov à Yarakh: le gouvernement révèle les adresses des blessés, les identités des personnes décédées toujours inconnues

Les identités des cinq (5) blessés graves de l'attaque aux cocktails Molotov dans le bus TATA de la ligne 65 ont été révélées mercredi par PressAfrik . Ce jeudi, le ministre Porte parole du Gouvernement qui dénombre sept (7) victimes dont deux (2) décédés a révélé leurs adresses à la presse. Non sans affirmer que les identités des deux personnes décédées et transférées à la morgue de l'hôpital Dalal Jamm sont encore inconnues."Les deux corps sans vie ne sont pas encore identifiables parce qu'ils sont complètement calcinés. Nous avons pu selon le gouverneur de Dakar et l'hôpital Dalal Jamm identifier le sexe de l'une des victimes décédée. On sait que l'une des victimes est une femme. L'autre, nous ne savons pas encore parce que les corps sont complètement calcinés"."Nous avons des identités. D'abord il s'agit de Boubacar Baldé, 35 ans habitant à Diamaguene , Farma Fall, 73 ans habitant à Yarakh, Modou Gueye 60 ans, Keur Massar, Soukary Camara 11 ans Yarakh Khady Sarr, 41 ans, habite à Colobane"Selon le porte parole du Gouvernement, tous les biens soustraits frauduleusement au cours de cette attaque ont été laissés à quelques mètres des lieux.Abdou Karim Fofana qualifie cette attaque de terroriste comme son collègue de l'Intérieur. Il a tenu à rassurer les populations que toutes les dispositions appropriées sont prises par l’Etat pour assurer la sécurité des personnes et des bienssur l’étendue du territoire national.