​Attaque contre Ousmane Sonko : le Pastef de Mbirkilane s’oppose à la tentative de liquidation de leur leader

Les militants de Pastef/Patriotes du département de Mbirkilane, dans la région de Kaffrine (centre) s’opposent à la tentative de liquidation de leur leader Ousmane Sonko par Macky Sall. Ils exigent des réponses par rapport à certaines interrogations posées lors d’un point de presse.



« Pourquoi la justice Sénégalais n’a pas donné suite aux différentes plaintes déposées par Ousmane Sonko ? Pourquoi une commission d’enquête parlementaire sur une affaire pénale dont l’action est déjà en justice est à débuter», s’interrogent-ils.



Pour ces partisans du Pastef, après Karim Wade et Khalife Sall, c’est Sonko la cible à éliminer. « Aujourd’hui, qui est visé, c’est le représentant de la jeunesse. C’est celui qui sait défendre l’intérêt national. C’est une affaire judiciaire et non politique. Nous ne comprenons pas pourquoi l’Etat du Sénégal veut régler cette affaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui est totalement injuste. On crée des lois au nom du peuple sois disant pour les protéger ce n’est pas vrai. Nous n’avons pas des gouvernants dans ce pays. Nous avons des gens qui trichent »; déplore un des membres sur Walf radio.



Ces patriotes de Mbirkilane qui faisaient face à la presse, ont appelé leur père à la résistance pour défendre leur leader, Ousmane Sonko.