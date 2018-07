​Attaqués par des punaises dans un avion Air India

Le transporteur national indien Air India a évoqué les conditions météorologiques pour justifier une infestation de punaises lors d'un vol entre les Etats-Unis et l'Inde.



Attaqués par des punaises de lit en plein vol, les voyageurs du Newark - Mumbai ont passé quelques moments difficiles.



Après le décollage de l'aéroport new-yorkais Newark Liberty International, ils se sont aperçus que les sièges étaient infestés de ces puces avides de sang humain.



Quelques passagers qui voyageaient en business ont tweeté des photos de morsures et de punaises sur les sièges, déclenchant des critiques à l'encontre de la compagnie aérienne.

•Une punaise de lit peut piquer et se nourrir du sang de son hôte de 10 à 15 minutes.



•Les piqûres de punaise sont certes fort désagréables mais selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elles ne sont pas considérées comme des vecteurs de maladie.



•La réaction cutanée aux piqûres varie entre les personnes. Certains n'ont aucune réaction et d'autres peuvent avoir des tâches rouges sur la peau et des démangeaisons.



Air India s'est depuis excusée et a déclaré avoir ordonné une enquête pour régler ce problème au plus vite.



"Air India est profondément préoccupée par les désagréments occasionnés aux passagers. Nous nous sommes sérieusement penchés sur la question et toutes les mesures possibles sont prises pour inspecter de près et renforcer nos procédures à tous les niveaux pour nous assurer que ces incidents isolés n'affectent pas notre performance assidue", a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.