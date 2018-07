​Attentats en Afghanistan: la pire situation depuis 10 ans selon l'ONU

Quelque 1 700 civils ont été tués en Afghanistan sur les six premiers mois de l’année. C’est le pire bilan en dix ans selon l’ONU: 5.122 victimes ont été enregistrées, morts et blessés confondus. Plus de la moitié des personnes tuées l’ont été dans des attentats attribués au groupe Etat islamique.



Les attentats sont le principal danger pour les civils, peut-on lire dans ce rapport. La capitale Kaboul et la province du Nangahar, dans l’est du pays où s’est implanté le groupe Etat islamique fin 2014, sont les lieux les plus risqués pour la population. Sur les 1700 civils tués au cours des six premiers mois, la moitié sont des victimes d’attentats perpétrés par le groupe terroriste.



La Manua, Mission des Nations unies en Afghanistan, s’inquiète également d’une tendance émergente des insurgés à cibler des bâtiments éducatifs à l'image de l'attaque perpétrée la semaine dernière contre un bâtiment du département de l'éducation à Jalalabad, causant la mort de 11 personnes, et revendiquée par l’EI.



Autre constat de la misson humanitaire de l’ONU en Afghanistan: la forte augmentions du nombre de victimes civiles en raison des bombardements aériens afghans et américains en expansion dans l’est et dans le nord de l’Afghanistan. 149 civils ont été tués et 200 blessés soit 50 % de plus par rapport à la même période l'année dernière.



Si le cessez-le-feu de trois jours observé par les talibans à l'occasion des fêtes de l'Aïd qui a marqué la fin du ramadam en juin dernier, a suscité un espoir pour des négociations de paix, les combats ont rapidement repris entre forces gouvernementales et insurgés. Ces derniers sont responsables de la mort de plus de 700 civils sur les six premiers mois de l'année.