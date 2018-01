​Atterrissage forcée d'un avion à Bujumbura

L'avion avait à son bord une centaine de militaires burundais en partance pour une mission africaine de maintien de la paix en Somalie.

Aucun dégât humain n'a été signalé à la suite de l'incident qui a été causé par un oiseau, au niveau de l'un des réacteurs de l'avion au moment du décollage.

Un incident rare mais les faits ne sont pas si surprenants que cela.

Et pour cause, l'aéroport international de Bujumbura jouxte Rukoko, une grande réserve naturelle de flore et de faune sauvages au Burundi.

Plus de peur que de mal.

L'avion a pu atterrir sans dégâts majeurs.

Cependant, un contrôle technique complet devait être effectué sur le porteur, avant qu'il puisse être autorisé à redécoller.

Depuis 2007, des bataillons entiers de militaires burundais se relaient au chevet de la Somalie, où sévit une guerre civile depuis bientôt 30 ans.

On estime actuellement à un total de 5.400 militaires burundais qui sont présents à Mogadiscio, la capitale somalienne, et dans les régions intérieures où sévissent encore les combattants d'El Shebaab, de jeunes insurgés islamistes somaliens.