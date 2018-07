​Au Mali, 24 candidatures validées

Au Mali, la Cour constitutionnelle a publié la liste officielle des 24 candidats retenus pour la présidentielle du 29 juillet prochain.



Selon Alou Diawara, correspondant de la BBC à Bamako, trente candidatures avaient été déposées mais la cour a rejeté six dossiers.



Le président sortant Ibrahim Boubacar Keita est en course pour sa propre succession.



Djénébou Ndiaye Kanté est la seule femme candidate à la présidentielle.



L'ancien Premier ministre, Cheick Modibo Diarra et plusieurs anciens ministres, sont aussi en lice pour la magistrature suprême.



Le chef de file de l'opposition, Soumaila Cissé, est également candidat.



La Cour constitutionnelle avait validé la candidature de 17 personnes le 30 juin dernier lors de la proclamation provisoire. Elle a alors repêché sept autres candidats sur cette liste définitive pour porter le nombre de candidats à 24.



Les candidats, Choguel Maïga et Mountaga Tall recalés essentiellement pour dossier incomplet, ont pu régulariser leur situation.