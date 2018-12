​Audio-Réaction de Me El Hadji Diouf : « j'ai perdu un ami, un frère... qui défendait son peuple»

Me El Hadj Diouf, avocat et par ailleurs homme politique, réagit à la disparition du Président Directeur Général du Groupe Walfadjiri, Sidy Lamine Niass,décédé ce mardi. Selon la robe noire, «le Sénégal a perdu un grand soldat qui défendait son peuple qui constituait un contre pouvoir».



«Sidy Lamine Niass était un ami, un frère du Saloum, un grand patriote. Le Sénégal a perdu un grand soldat qui défendait son peuple qui constituait un contre-pouvoir. Comme vous le savez quiconque a le pouvoir est tenté d’en abuser mais, Sidy Lamine Niass était là, il se sacrifiait. Tous les gouvernements le considéraient comme un adversaire alors que c’était le plus grand partenaire de tous les gouvernements parce qu’il ne voyait que l’intérêt du Sénégal ».