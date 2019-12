​Audit de la Senelec: le DG Pape Mademba Biteye répond à Me Massokhna Kane et à Sonko

Pape Mademba Biteye, Directeur général de la Société nationale d’électricité, a réagi suite la sortie du président de SOS Consommateurs, Me Massokhna Kane et au député, Ousmane Sonko, qui réclament l’audit de la Senelec, après la hausse annoncée du prix de l’électricité.



Invité du "Jury Du Dimanche" sur i-Radio, le successeur Mouhamadou Makhtar Cissé (actuel ministre du Pétrole et des Energies) déclare que la Senelec n’a pas besoin d’audit. « Je n’ai pas ordonné d’audit et je n’en ai pas besoin. Parce que, quand j’avais quitté la Senelec pour devenir conseiller technique de Maïmouna Ndoye Seck ancien ministre de l’Énergie, en 2013, elle m’avait fait confiance en me nommant administrateur de la Senelec. Donc, de 2013 jusqu’à ma nomination comme DG en 2019, j’étais l’administrateur de la Senelec », a rappelé le Dg de la boîte.



Pape Mademba Biteye soutient avoir suffisamment d’éléments pour bien administrer la boîte. « Aujourd’hui, j’ai la situation de la Senelec. C’est ce qui me permet d’avancer et de m’accorder sur les priorités que le président de la République nous a fixées. Ces priorités sont, entre autres, la baisse des coûts de production et l’accès universel à l’électricité en 2025 », dit-il.