​Augmentation du prix du riz : Le président de l’Unacois Yessal rassure

La hausse du prix du sac du riz parfumé qui passe de 17 000 à 20 000 F Cfa inquiéte les Sénégalais. Mais, le président de l’Unacois Yessal, Cheikh Cissé, tient à rassurer que la situation sera rétablie d’ici lundi prochain.



«Cette situation est causée par le fait que ceux qui importaient le riz parfumé ne le font plus. Mais, la situation sera rétablie dans les plus brefs délais précisément , Lundi prochain », rassure M. Cissé qui précise que « la Direction de Commerce intérieur, nous a informé que ce n’est pas une situation qui va continuer. D’ici lundi prochain, elle sera rétablie».



Le Vice-président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), d’expliquer pour sa part que : «la récolte de l’année dernière (2017, ndlr) est déjà fini et actuellement la demande est supérieure à l’offre. Présentement, les récoltes de cette année (2018, ndlr) ne sont pas encore arrivées sur le marché et c’est ce qui explique la hausse des prix».



Toutefois, Momar Cissé de dénoncer le fait que l'augmentation de 5% sur le produit à l'extérieur puisse produire une augmentation de 25% au Sénégal.