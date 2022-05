​Augustin Senghor : « la Fédération et Puma n’ont toujours pas dévoilé les nouveaux maillots »

En marge du lancement de la tournée du trophée de la CAN 2021, Me Augustin Senghor est revenu sur la fuite du maillot que les « Lions » vont porter à la Coupe du monde Qatar 2022. Le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) botte en touche et indique que « la Fédération et Puma n’ont toujours pas dévoilé les nouveaux maillots ». Il a donné rendez-vous, ce mardi, à la réunion du Comité exécutif (COMEX) de la FSF pour se pencher sur les matchs amicaux de préparation au Mondial.