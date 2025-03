​Autonomisation des femmes: le ministre de la Famille et des solidarités mise sur la loi d’orientation

En réponse aux directives des nouvelles autorités, le ministère de la Famille et des solidarités a procédé à la mise en place du comité de pilotage et du comité technique chargé d’assurer l’orientation stratégique et la supervision du processus d’élaboration de la loi d’orientation sur l’autonomisation des femmes.



« A leur accession au pouvoir, les nouvelles autorités ont inscrit dans leur plus haute priorité l’autonomisation économique durable de la femme. Cela résulte des instructions du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Et ils ont eu à rappeler lors des conseils des ministres passés », a déclaré Youssouph Djité, Directeur de cabinet du ministère de la Famille et des solidarités.



Selon M. Djité, sur 70% des femmes du secteur informel en milieu rural, seule 13,8% d’entre elles, sont prioritaires des terres. « Les axes phares de la loi, c’est de créer des conditions d’épanouissement des femmes dans tous les secteurs d’activité en leur donnant plus d’opportunités. La chose qui est plus pointée du doigt, c’est l’accès au foncier. Les femmes sont entreprenantes, mais la plupart ne sont pas détenteurs de terres qu'elles exploitent », dit-il.



Abdou Karim Diouf d’Onu femme Sénégal qui salue cette nouvelle démarche des autorités et soutient que cette loi fait partir des priorités des partenaires techniques et financiers. « Après la stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes, après les initiatives qui ont été initiées, il fallait qu’on aille vers cette loi d’orientation. Nous saluons cette décision du président de la République Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de sa vision Sénégal 2050, sur laquelle nos systèmes des nations unis, nous sommes adossés. Et il est heureux effectivement de constater que cette question d’autonomisation économique des femmes occupe une place centrale », a indiqué M. Diouf sur iRadio.