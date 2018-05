​Autoroute à péage : Macky Sall invité à publier le contrat de concession

Dans une lettre adressée au Président de la République, Macky Sall, le collectif citoyen demande à ce dernier de rendre public le contrat de concession qui lie l'Etat du Sénégal à l'entreprise SENAC SA, afin de permettre aux citoyens sénégalais d'en comprendre les tenants et aboutissants et d'agir en connaissance de cause.



Crée après la mort par accident de Papis de Gelongal sur l'autoroute à péage, cette nouvelle structure tire la sonnette d'alarme sur les nombreuses pertes en vies humaines sur cette route. «La récurrence des accidents mortels sur l'autoroute, engendrée incontestablement par le manque d'éclairage et la défectuosité des barrières de protection, ainsi que les tarifs exorbitants appliqués sur ce tronçon, qu'aucun modèle économique ne saurait justifier dans le contexte d'un pays en développement comme le nôtre, sont bien la preuve que nos intérêts ne sont pas préservés», fulmine-t-on dans un document adressé au chef de l'Etat



Le collectif dénonce aussi les tarifs jugés trop élevés. «Nous ne comprenons pas, dès lors, que des tarifs aussi élevés soient appliqués sur une distance aussi courte, 3000 francs CFA entre Dakar et Sindia, en faisant l'une des autoroutes les plus chères du monde », déplore-t-il.



Poursuivant, il ajoute : «De tels tarifs, et vous le savez sans doute, sont non seulement hors de portée de la plupart des usagers sénégalais, mais découragent nombre de nos concitoyens qui auraient pu, si les prix du péage étaient raisonnables, installer leur résidence et leurs entreprises hors de Dakar et emprunter l'autoroute chaque jour pour se rendre à leur travail à Dakar».



«La publication de ce contrat est une exigence de transparence et de redevabilité et une garantie des droits économiques et sociaux du peuple sénégalais tels qu'ils sont consacrés dans le préambule de la Constitution. Les Sénégalais doivent savoir quelles sont les retombées financières réelles générées par l'autoroute et quelles sont les parts qui reviennent à l'Etat du Sénégal et à l'entreprise SENAC SA», conclut-il.



Après la vague d'indignations qui a suivi la mort de Papis Mballo du groupe Gelongal, le Président Macky Sall a annoncé une renégociation des termes du contrats qui lie l'Etat du Sénégal et la société Eiffage, en charge de l'exploitation de l'autoroute à péage.