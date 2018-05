​Autoroute à péage : ‘’ la faute commise par Macky Sall ne pas être reprochée à l’ancien régime’’ (juriste)

Le juriste et par ailleurs analyste politique Western Ludovic reste convaincu que la faute commise par Macky Sall sur l’affaire de l’autoroute à péage ne peut être imputée à l’ancien régime. Selon lui l’Etat est une continuité et un contrat est révisable.



« Un contrat est toujours révisable parce qu’il peut y avoir des cas de force majeure et des éléments objectifs qui font que l’Etat ou la société privée peut demander de négocier une révision du contrat », a soutenu l’analyste politique.



Maintenant ce qui est surprenant, explique-t-il, est qu’on a attendu qu’il y ait la mort d’une célébrité pour passer à la révision du contrat. « C’est de la politique politicienne à la vielle des élections. Maintenant, il est constant que les Sénégalais ne sont pas contents », a-t-il dit.



M. Ludovic d’ajouter : « nous sommes dans un Etat. Et, une société privée ne peut pas faire du n’importe quoi ».



A l’en croire le Président Abdoulaye Wade a construit l’autoroute au nom de l’Etat. Donc, c’est l’Etat qui est responsable de la sécurité des personnes et des biens dans l’autoroute et hors de l’autoroute. « C’est lui (Etat) qui doit veiller à ce que l’autoroute ne soit pas ouverte si les conditions de sécurité ne sont réunies. Et l’Etat a fauté en ne veillant pas sur le fait que le travail de la société privée a été bien fait ou non », a-t-il fait savoir.