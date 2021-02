​Autoroute de l'Avenir: Africa First condamne l’installation des panneaux publicitaires au couleur de la France

Le mouvement Africa First condamne l’installation des panneaux publicitaires aux couleurs de la France sur l’autoroute à péage. Ces activistes parlent d’une insulte d’atteinte à notre souveraineté du pays. Ils interpellent directement le chef de l’Etat.



« Nous avons fait cette déclaration aujourd’hui pour condamner avec la dernière énergie cet acte que la société Eiffage vient de poser au niveau de notre pays, en installant des panneaux de signalisation peints aux couleurs de la République Française. Notre mouvement ne peut pas concevoir de tels actes dans un Etat souverain et indépendant. Nous considérons cela comme une insulte, comme une atteinte à notre souveraineté internationale et à notre intégrité », martèle Papa Nala Gueye, Coordonnateur du mouvement Africa First.



Poursuivant sa réaction, il demande au Chef de l’Etat de parler au patron de cette société française. « Nous ne pouvons comprendre que la France qui, je dirais, contrôle en majorité notre économie avec les stations totales, avec Eiffage également, veut montrer cette domination économique qu’elle a dans notre pays. Nous demandons aux autorités étatiques, particulièrement le président de la République, de tenir en compte notre souveraineté, notre indépendance, de parler avec le patron de cette société française, Eiffage pour changer ces couleurs », dit-il.