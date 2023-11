​Ayib Daffé au ministre de la jeunesse : « C'est à cause de votre profil politique que vous avez été choisi et… »

Ayib Daffé a tiré à boulets rouges sur le ministère de la Jeunesse. Ce mercredi lors du vote du budget dudit ministère le député a déclaré que depuis 12 ans, ce qui a dans ce ministère, c'est l'échec, le tâtonnement, le virement, le bricolage, l’amateurisme, le clientélisme, l’impuissance et l’incompétence. S’adressant au ministre Pape Malick Ndour, M. Daffé a déclaré que c’est à cause de son profil politique qu’il a été choisi et non pour son expertise ou son expérience.



« Depuis 12 ans ce qui a dans ce ministère, c'est l'échec, le tâtonnement, le virement, le bricolage, l’amateurisme, le clientélisme, l’impuissance et l’incompétence. Voilà ce qu'on voit dans ce secteur. À ministère, je pense que vous vous croyez à l'annexe à l'intérieur du gouvernement, de la convergence des jeunesses républicaines (COJER) où la jeunesse de BBY. C'est à cause de votre profil politique que vous avez été choisi et non pour votre expertise ou pour votre expérience. Donc c'est un ministère très important. Parce que jeunesse entrepreneuriat, emploi. Mais je pense que les gens à qui on le confie constituent une charge lourde pour eux », martèle Ayib Daffé.



Pour lui, cet échec n’est pas imputable qu’au ministre. Mais au président Macky Sall qui selon lui, a défini cette politique. « Nous ne pouvons pas avoir les résultats que nous attendons. Nous ne pouvons pas dire que l'échec est imputable qu'au ministre. Mais c'est imputable d'abord à celui qui définit cette politique, le président Macky Sall. Ceux qui sont là pour faire de la flatterie, de la flagornerie vous vous leurrez. La politisation du secteur, nous avons vu des inspecteurs chefs de service régional, vous les avez relevés de leur fonction. Parce que vous pensez qu'ils ont une position politique différente de vous. Ce qui est de l'intolérance. Nous avons vu également que vous avez des milliards et des milliards que vous investissez dans le MJC, alors que la jeunesse est dans un état lamentable, pendant que les jeunes n'ont pas de travail, pas d'emploi », dit-il.



Il a aussi plaidé pour le service départemental de Sédhiou. « C'est comme si vous ne voulez pas la jeunesse de Sedhiou. Parce que le budget a quitté 22 millions, vous l'avez ramené à 15 millions. Vous avez donné 00 F CFA cette fois-ci au service départemental de l'urbanisme. Donc ça veut dire que vous sanctionnez la jeunesse de Sedhiou, les sedhioua à travers ce budget-là. Et il faut corriger cela. Autre chose que je voudrais dire, vous avez échoué, vous êtes impopulaire. Ce qui vous reste, c'est la répression, après le xëyu Ndaw ni c'est le xëxu Ndaw ni. Tout ce que vous faites, c'est contre la jeunesse, fermeture des réseaux sociaux, fermer Tik tok, empêché aux Djakarta de circuler. Malheureusement pour vous en 2024, la jeunesse va vous dégommer, on va vous amener à la retraite ».



Prenant la parole, Cheikh Seck réplique et répond au député de Sédhiou. « Le président Macky Sall a beaucoup fait. D'ailleurs, on parle d'emplois quand quelqu'un a une fonction. Macky a mis une politique en place pour aider les jeunes à trouver du travail. Pour ce qui est du Le Programme des domaines Agricoles Communautaire (PRODAC), il ne faut pas trop avancer dessus. Je pense qu'à cause des accusations ceux qui croupissent en prison sont nombreux. Macky Sall ne peut pas ne pas aimer Sedhiou. Ce qu'il a fait à Sedhiou personnes ne l'a pas encore fait. C'est heureux que tu plaide beaucoup pour Sedhiou. Au moins, tu prends en charge leurs revendications. Mais reconnaît aussi ce que l'État a fait. Qu'est-ce que vous avez proposé, rien si ce n'est que des injures », a défendu le député de la majorité.