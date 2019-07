​BAC 2019 : les premières épreuves jugées abordables par les candidats

L'examen du Baccalauréat général a démarré ce lundi 1er juillet 2019 sur l’ensemble du territoire national. L'entrée en matière de l'examen qui ouvre les portes de l'Université est jugée « abordable » par la plupart des candidats rencontrés à la sortie des salles d'examen dans certaines écoles à Dakar.



À midi déjà la majeure partie des candidats assiègent la devanture du collège Saldia de Dieupeul, théâtre d'échanges et d'explications sur les sujets. Peu d'élèves restaient encore dans les salles. Des petits groupes se forment ça et là et chacun tente de donner sa compréhension du sujet dans cette clameur assourdissante. Les premiers candidats rencontrés manifestent leur timidité et préfèrent nous éviter.



Sous un arbre, à quelques mètres du portail de l'école, Penda Barry, est candidate libre venue de Saint-Louis, accepte de s'ouvrir à nous. L'air souriant, elle parle d'épreuves "abordables". « Les épreuves sont à notre portée. C’est juste, qu’il y ait des questions liées aux classes antécédentes comme la première ou seconde. Mais c’est abordable », dit-elle.



Au niveau de cet établissement, le chef du centre M. Ndiaye a tenu à préciser qu’ « il n’y a aucun incident. Les éprouvent se sont bien déroulées, les consignes données par l’office du bac ont été respectés. La sécurité était là. Nous avons ici deux séries L’1 et L2. L’espagnol et l’anglais étaient les séries inscrites à l’ordre du jour, LV1. Parmi les deux (2) jurys que nous avons, au niveau du jury 1088, nous avons 301 candidats, avec 31 absents dont 21 filles et 10 garçons. Pour le jury 1089 avec 322 candidats, il y a 45 absences donc 26 filles et 19 garçons ».