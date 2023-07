​BAC 2023 : les candidats ne se plaignent pas

À 11h45 déjà, la majeure partie des candidats sont sortis de leurs salles et ont assiégé la devanture du collège Saint Pierre de Grand Dakar, théâtre d'échanges et d'explications sur les sujets. Peu d'élèves restaient encore dans les salles sous l'œil vigilant des surveillants.



Des petits groupes se forment çà et là et chacun tente de donner sa compréhension du sujet dans cette clameur assourdissante. Les premiers candidats rencontrés manifestent leur timidité et préfèrent nous éviter. Sous un arbre, assis sur les bancs publics du collège, Thierno Ba, élève au collège Jean de La Fontaine en classe de TL2 accepte de s'ouvrir à nous. Sourire aux lèvres, il parle d'épreuves "abordables". « Nous avons démarré ce matin les épreuves avec la philosophie. Les sujets sont à notre portés. Ils sont abordables », a-t-il fait savoir.



À ses côtés son camarade Lansana Konté du groupe scolaire Asselar en série TL2 ne dira pas le contraire. « J’ai choisi le sujet 2 que j’ai trouvé abordable à mon niveau. C’est ma première fois de faire l’Examen, je ne me plains pas ».



Au Centre du lycée Blaise Diagne Boubacar Diallo, élève du Lycée moderne Jean de La Fontaine l'air décontracté, ne cache pas ses sentiments. « Les épreuves sont à notre portées. J’ai choisi le sujet 2 ou je me sens à l’aise. Dieu merci. Nous l’avons vu en classe au programme. Mais c’est abordable », a-t-il fait savoir.