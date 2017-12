​Baba Maal élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali, (manager)

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a élevé le lead-vocal du ’’Dande Lenol ’’, Baba Maal, comme Commandeur de l’Ordre national du Mali. Cette distinction faite au palais présidentiel ’’Koulouba’’, lors d’une soirée dont l’auteur-compositeur sénégalais était l’invité d’honneur, constitue la plus haute distinction protocolaire’’ de ce pays voisin du Sénégal.



Selon le manager de Baba Maal, le président malien, à travers cette soirée, rendait hommage à des musiciens maliens dont Ami Koïta, Kandia Kouyaté, Tata Bambo, Mahawa Doumbouya, "pour leur contribution au développement et au rayonnement de la culture’’ malienne.



Oumar Wade a également ajouté que Ibrahima Boubacar Keita a affrété un avion spécial pour ramener ce dimanche à Dakar Baba Maal et les membres de son groupe, afin de lui permettre d’honorer ses engagements pour la fête de Saint-Sylvestre.



Pour rappel, Baba Maal avait remporté mercredi dernier le Grand Prix du président de la République 2016 pour les Arts.