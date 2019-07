​Bac général 2019 : le ministre de l’Education nationale en tournée dans des Centres d’examens à Dakar

Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla va effectuer une tournée, ce lundi 1er juillet, jour de démarrage des épreuves du Baccalauréat général 2019, dans des Centres d’examens à Dakar.



M. Talla va se rendre au Lycée Moderne de Dakar, au collège Yacinthe Thaindoum et au collège Franco-arabe Fadélou Mbacké. Un point de presse est annoncé à la fin de sa tournée.



À noter que plus de 155 000 candidats vont disputer les épreuves, répartis dans 365 centres principaux et 68 centres secondaires.