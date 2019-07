​Baccalauréat 2019: Résultats catastrophiques au Lycée de Simbandi Balante

Les résultats du baccalauréat sont tombés au Lycée de Simbandi Balante dans le département de Goudomp (région de Sédhiou, au sud du Sénégal). Et, c'est loin d'être fameux.



«Série S2 : 16 candidats, il y a eu au 00 d’office et 04 admissibles. Pour la Série L2 : 116 candidats 04 admis d’office et 18 autorisés à subir le deuxième tour. Série L’1 :119 candidats, 1 admis d’office et 11 admissibles. Le centre compte un seul jury.