​Baccalauréat 2026 : l'Académie de Kolda porte son taux de réussite à 49,69 %, en nette progression

L'Académie de Kolda enregistre une nette amélioration de ses résultats au baccalauréat 2026. Selon les chiffres provisoires, le taux global de réussite (baccalauréat général et technique) s'établit à 49,69 %, contre 39,44 % en 2025, soit une progression de plus de dix points. Une performance enregistrée malgré les difficultés persistantes liées aux conditions d'enseignement et d'apprentissage dans la région.



Pour le seul baccalauréat général, le taux de réussite provisoire atteint 48,15 %, contre 39,11 % l'année précédente. Dans les établissements publics, la performance est encore plus marquée avec un taux de réussite de 61,81 %, un niveau inédit pour l'Académie de Kolda.



Au total, 5 823 candidats, dont 3 150 filles, ont pris part aux épreuves du baccalauréat général. À l'issue du premier tour, 1 107 candidats ont été déclarés admis, dont 576 garçons et 531 filles. Les résultats provisoires font également ressortir 2 mentions Très bien, 11 mentions Bien et 147 mentions Assez bien.



En intégrant les résultats du baccalauréat technique, le taux global de réussite de l'académie atteint 49,69 %. Dans le secteur public, ce taux s'élève à 63,53 %, confirmant la bonne dynamique des établissements publics de la région.



Le Lycée technique d'enseignement professionnel de Kolda, considéré comme le plus grand centre d'examen des séries STOG du Sénégal, s'est particulièrement illustré avec un taux de réussite de 83,40 %. L'établissement a également enregistré 20 mentions Assez bien, renforçant sa place parmi les meilleures performances de l'académie.



Les autorités éducatives rappellent toutefois que les résultats du baccalauréat général demeurent provisoires. Les chiffres définitifs seront publiés par l'Office du baccalauréat et permettront de situer avec précision l'Académie de Kolda dans le classement national.



En attendant cette publication officielle, les premières tendances confirment une progression significative de l'Académie de Kolda par rapport à l'année précédente, traduisant une amélioration notable des performances des candidats, livre iRadio.