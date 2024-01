​Bakel : une prostituée tuée et jetée dans la rue à Diyabougou

Les populations du village aurifère de Diyabougou dans le département de Bakel, sont tombées des nues mercredi à la suite d'une découverte macabre. Une jeune femme répondant au nom d'Aicha a été tuée et jetée dans la rue près du terrain de football du village.



«C'est aux environs de 8 heures que nous avons été alertés de la découverte macabre d'une jeune femme répondant au nom d'Aicha près du terrain de football du village. Elle était une prostituée originaire du Nigeria et mère d'un enfant. Le corps sans vie a été retrouvé avec des traces de sang visibles au visage et des traces de strangulation. Sa perruque, son soutien-gorge et ses chaussures ont été également retrouvées à quelques mètres du corps», a déclaré M. Coulibaly, un orpailleur.



Selon M. Coulibaly, cette tragédie a plongé le village dans l'émoi et la consternation. « Le crime n'a laissé personne indifférente. Les orpailleurs ont tous afflué sur les lieux. Sur place, la communauté nigériane, dont ses collègues prostituées, arborait un visage triste, une mine renfrognée. Alertés, les éléments de la gendarmerie sont venus procéder aux constatations d'usage », dit-il.



Le corps sans vie a été acheminé à Kédougou pour les besoins de l'autopsie. Une enquête est ouverte pour retrouver l'auteur de cet acte ignoble qui serait selon nos confrères du journal l’Observateur, un client de la victime.