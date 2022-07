​Balla Gaye 2 avertit Gris Bordeaux : « Je vais le tabasser, l’attraper et le terrasser »

Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux vont s’affronter le dimanche 7 août prochain, à l’Arène nationale. Les deux lutteurs préparent sérieusement leur combat. Balla Gaye 2 a accueilli, lundi, la presse à son lieu d’entrainement, à l’école 16 de Guédiawaye. Le fils de Double Less veut diriger le combat contre le 3ème Tigre de Fass. L’ancien Roi des arènes promet de tabasser Gris Bordeaux avant de le battre.



« Que Gris Bordeaux sache que je n’ai pas signé un combat de 5 mn. S’il plaît au Bon Dieu, je vais l’attaquer. S’il tente de se bagarrer avec moi, je vais le corriger et, s’il privilégie la lutte pure, je l’attraperais pour le manœuvrer et l’envoyer à terre. C’est moi qui vais diriger le combat. Je vais le tabasser avant de le terrasser. C’est plutôt lui qui n’est pas à l’aise. Je lui ai dit que je ne dors plus, parce que je veux le battre à tout prix. Il ne sera pas à l’aise, parce qu’il va affronter Balla Gaye 2», a confié le « Lion » de Guédiawaye à « Sunu Lamb ».



« Si Gris Bordeaux affirme que je suis incapable de lutter avec lui jusqu’à 5 mn, il raconte des histoires. Lors de la manche-aller, nous nous étions affrontés pendant plus de 30 mn. Tout le monde a vu ce qui s’était passé. Il y a eu des échanges acerbes de coups de poing. M’inviter à la bagarre, je crois que Gris Bordeaux ne le fera point. Il cherche à brouiller les pistes. Je pense qu’au coup de sifflet de l’arbitre, il va juste se donner », a ajouté l’ancien Roi des arènes.



Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux s’étaient donnés à fond lors du premier combat (31 mars 2018). Le « Lion » de Guédiawaye était sorti victorieux sur décision arbitrale.