​Banlieue dakaroise : Boune confrontée à l’insécurité et au manque d’infrastructures

La localité de Boune, située dans la commune de Keur Massar Nord (banlieue de Dakar), fait face à de nombreuses difficultés liées à l’insécurité, au manque d’infrastructures marchandes et aux problèmes d’assainissement. Malgré les projets annoncés par la municipalité, les habitants réclament davantage d’actions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie.



Dans plusieurs quartiers, les populations dénoncent une recrudescence des agressions, particulièrement durant la nuit et à l’aube. « Ceux qui partent travailler très tôt risquent souvent d’être agressés », témoigne Youssouf Fall, habitant de la zone depuis 2004. Les riverains réclament notamment le renforcement de la sécurité et l’installation d’un poste de police de proximité.



Les commerçants du marché de Boune dénoncent également leurs difficiles conditions de travail. Installés dans un bâtiment délabré, ils affirment manquer d’infrastructures de base comme les toilettes, l’eau et un système d’assainissement. « Nous payons des taxes, mais rien n’est fait pour améliorer le marché », déplore Aïssatou Sylla, vendeuse depuis sept ans.



Dans la forêt classée de Mbao, les maraîchers disent aussi faire face à d’importantes difficultés, notamment le manque d’eau et l’absence de subventions pour les engrais. « Nous avons besoin d’un système d’approvisionnement fiable pour arroser nos cultures », explique Cheikh Sylla, membre d’un groupement agricole local.



Face à ces préoccupations, la mairie de Keur Massar Nord assure travailler sur plusieurs projets. Selon Pape Djiby Cissé, responsable à la commission des marchés, des infrastructures sociales et des projets de modernisation du marché sont en étude afin d’améliorer les conditions de vie des populations de Boune, rapporte LE TEMOIN.