​Banlieue de Dakar : 12 sites clandestins de production d'eau en sachet démantelés

La Brigade de recherches de Faidherbe (Dakar) a frappé un grand coup dans la lutte contre l'industrie illégale. Lundi 11 mai, une douzaine d'unités clandestines de fabrication d'eau en sachet ont été démantelées lors d'une vaste opération entre Pikine, Thiaroye et Yeumbeul, entraînant l'interpellation immédiate de leurs responsables.



L'enquête, menée conjointement avec les services de la consommation, a révélé de nombreuses fraudes chez les exploitants illégaux. Les enquêteurs ont notamment constaté l'usage de fausses autorisations de fabrication et de mise en vente, l'absence totale d'agrément administratif pour certaines unités, ainsi que le déplacement clandestin de plusieurs sites pour échapper à la vigilance des autorités. En marge de ces fraudes, la gendarmerie signale que quelques établissements contrôlés se sont toutefois révélés conformes à la réglementation.



Cette offensive s'inscrit selon ''Libération'', dans une dynamique globale visant à protéger les consommateurs contre les risques sanitaires liés à l'eau non contrôlée. L'action policière est loin d'être terminée, car selon des sources proches du dossier, les contrôles vont se poursuivre dans d'autres communes de la région de Dakar afin d'identifier et de démanteler l'ensemble des réseaux clandestins encore actifs.