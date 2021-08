​Barça : Memphis et Eric Garcia (enfin) inscrits en Liga... grâce à la baisse de salaire de Piqué

Dans un communiqué, le FC Barcelone annonce avoir (enfin) inscrit Memphis Depay et Eric Garcia auprès de la Ligue de Football Professionnel Espagnole, grâce à un accord trouvé avec Gerard Piqué, qui a accepté de baisser considérablement son salaire.



"D'autre part, le club continue de travailler avec deux des quatre capitaines tels que Sergio Busquets et Jordi Alba pour parvenir à un ajustement salarial à la situation que connaît actuellement l'entité", poursuit le club, qui ne mentionne pas, en revanche, Sergio Agüero. Depay et Garcia pourront donc jouer dimanche contre la Real Sociedad.



RMC Sport