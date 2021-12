​Barça: le transfert de Ferran Torres officialisé

Attendu depuis plusieurs jours, la signature de Ferran Torres au Barça est désormais officielle. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le club catalan a confirmé l'arrivée de l'ailier en provenance de Manchester City. Si le montant du transfert n'est pas confirmé, il se situerait à 55 millions d'euros (+10 de bonus). Dans un message d'adieu, le club anglais a souhaité bonne chance au joueur de 21 ans.



"Ferran devrait être fier de ce qu'il a accompli ici à Manchester City. La saison dernière, c'était sa première dans un nouveau pays, mais il s'est bien adapté. Il s'est toujours donné à 100%, a travaillé dur pour l'équipe et a marqué des buts qui nous ont aidés à remporter des trophées, a estimé Txiki Begiristain le directeur du football des Citizens dans un communiqué. Une blessure l'a malheureusement empêché de jouer plus de matchs cette saison, mais Ferran est un joueur avec qui nous avons tous aimé travailler et nous lui souhaitons tout le meilleur à Barcelone et pour le reste de sa carrière."