​Barthélemy Dias : "Que Macky le veuille ou non nous allons participer aux élections"

La Place de la Nation ex Obélisque a refusé du monde ce mercredi. Après autorisation du Préfet de Dakar pour la tenue de leur manifestation, les militants et sympathisants et membres de la coalition Yewwi Askan Wi sont venus de partout dans les régions du Sénégal pour répondre à l'appel de la coalition YAW. Ces membres de l'opposition comptent dénoncer devant le peuple sénégalais "une violation du processus électoral par la DGE et le Conseil constitutionnel".



Habib Sy qui a pris la parole en premier, il a rappelé que ce 30 mai passé Macky a fait une injonction pour invalider la liste de YAW. ''Il pense que s'il éliminait notre liste cela nous empêchera de participer aux élections. Macky Sall à un problème de cerveau'', tonne Habib Sy, membre de la Conférence des leaders de Yewwi Askan.



Barthélémy Dias, qui a repris la parole, est venu appuyer les propos d’Habib Sy. ''Que Macky le veuille ou non nous allons participer aux élections martèle le Maire de Dakar. Avant de demander le départ du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME.