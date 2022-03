​Basket-Ball Africa League (3ème journée) : le DUC en danger face au REG du Rwanda

Jour de vérité pour le DUC, les protégés du coach Parfait Adjivon ont l’obligation de battre les Rwandais du reg, pour ne pas compromettre à nouveau leurs chances de qualification pour « le final 8 » à Kigali, au Rwanda.



Le DUC doit résoudre cette équation du 3ème quart-temps, à l’origine des deux revers contre SLAC de Guinée et Ferroviario du Mozambique. Le match contre les Rwandais ne sera pas facile, le meneur américain du DUC Hameed Ali, auteur de 26 points contre Ferroviario de dire : « Nos chances sont intactes, nos prochains matchs seront des finales. Il nous faut impérativement les gagner pour nous qualifier et nous y croyons ».



Les Rwandais de REG occupent la 2ème place du classement générale avec 4 points +6, derrière le leader US Monastir (4 pts +27). L’équipe rwandaise a un 5 majeur et un banc capables de faire tomber le club sénégalais, lanterne rouge de la Sahara Conférence avec 2 pts-21.



Ce duel entre DUC et REG promet de chaudes empoignades ce vendredi, dans cette compétition à l’issue de laquelle les 4 premières équipes de la Sahara Conférence se qualifieront pour les quarts de finale, qui aura lieu à Kigali, au Rwanda.



Programme BAL

vendredi 11 mars 2022

Dakar Arena

17h30 AS Salé / Monastir

21h00 DUC / REG