​Basket-Ball Africa League : le DUC à l’assaut du Ferroviario Beira du Mozambique

Défaits d’entrée face au SLAC de Guinée (70-85), les champions du Sénégal 2021 doivent élever leur niveau de jeu, ce mardi, sur le parquet de Dakar Arena, pour franchir l’obstacle Ferroviario Beira du Mozambique. Et cela passe par une bonne défense, une présence sur les rebonds offensifs et défensifs, mais aussi une lucidité sur les tirs primés, les tirs à 2 points et les lancers francs.



Pour conduire l’équipe des étudiants, ce soir, le coach Parfait Adjivon peut compter sur ses deux intérieurs Adama Diakhaté (meilleur marqueur du DUC contre SLAC avec 17 points) et son capitaine Abel Abdourahmane Diop (2ème meilleur scoreur contre SLAC avec 12 points, 10 rebonds). Mais le coach peut compter sur ses recrues le pivot français Aboudou Jordan, le meneur ivoirien Louis Jean Benoit Sie, le meneur américain Hameed Tariq Ali, le pivot congolais Chadrack Lufile et Babacar Sané de la NBA africa. Ces derniers seront très attendus pour hisser le DUC à la victoire contre Ferroviario Beira du Mozambique.



L’équipe mozambicaine en est à sa première participation à la BAL comme le DUC, compte dans ses rangs deux Américains. Il s’agit de Jermelle Michel Kennedy et William Kiah Perry (auteurs tous les deux de 17 points contre Monastir 77-71). Ces deux talentueux joueurs ont donné du fil à retordre aux tunisiens de l’US Manastir aux 3 premiers quart-temps. Donc, le DUC est averti. Il faudra aux étudiants de sortir le grand jeu pour obtenir 2 points et se relancer dans la course aux 4 places pour les quarts.

Le SLAC ira à l’assaut de Monastir, ce mardi, en lever de rideau (17h30).



Programme 2ème journée de la BAL



mardi 8 mars 2022

Dakar Arena

17h30 SLAC / Monastir

21h00 Ferroviario Beira / DUC