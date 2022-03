​Basket-Ball Africa League : le DUC démarre son tournoi contre Seydou Legacy Athlétic Club

La Basket-Ball Africa League (BAL) ouvre sa deuxième saison, ce samedi, au Dakar Arena, à Diamniadio. Pour une première participation à la BAL, l’équipe masculine de basket du Dakar Université Club (DUC) a bien des ambitions.



Les hommes du coach Parfait Adjuvon veulent remporter les matchs de poule et décrocher une qualification pour le tournoi avec élimination directe, qui se déroulera du 21 au 28 mai, à la Kigali Arena, au Rwanda.



Le DUC pourra compter sur ses renforts, le pivot français Aboudou Jordan, le meneur ivoirien Louis Jean Benoit Sie, le meneur américain Hameed Tariq Ali, le pivot congolais Chadrack Lufile et un jeune joueur sénégalais de la NBA.



Le DUC peut rêver de l’une des quatre places à prendre dans la poule de 6. Parfait Adjuvon et ses joueurs commencent la course à la qualification, ce samedi, Par Seydou Legacy Athlétic Club de Guinée, à 17h30, au Dakar Arena.



La deuxième sortie de l’équipe de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est prévue le 8 mars à 21 heures, face au club mozambicain Ferroviario da Beira. Duc affronte ensuite le club Rwanda Energy Group (Rwanda), le 11 mars à 21 heures. Les étudiants feront face au club tunisien l’US Monastir le 12 mars à 17h30, avant de terminer la phase de poule le 15 mars contre l’AS Salé du Maroc à 21 heures.