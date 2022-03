​Basket-Ball Africa League : le DUC perd devant l’AS Salé et quitte la BAL

Le DUC n’a pas réussi à se qualifier pour le Final 8 de Kigali. Les hommes de Parfait Adjivon se sont inclinés devant l’AS Salé du Maroc (86-91). Une défaite qui les élimine de la course du Final 8, prévu du 21 au 28 mai à Kigali, au Rwanda. Cette victoire permet à l’AS Salé d’occuper la 3ème place et se qualifier pour les quarts de finale.



En lever de rideau, REG du Rwanda a battu Ferroviario du Mozambique (94-89). Une 4ème défaite qui élimine les Mozambicains de la course et conforte les Rwandais de leur 1ère place de la Sahara Conférence devant Monastir (2ème) grâce à leur goal-average particulier.

Malgré sa défaite, lundi, contre Salé (91-81), le SLAC de Guinée (4ème) s’est qualifié en quarts de finale. DUC et Ferroviario sont éliminés.



Conférence Sahara : 5ème journée

Mardi 15 mars 2022

Ferroviario / REG 89-94

DUC / AS Salé 86-91

Lundi 14 mars 2022

REG / Monastir 77-74

AS Salé / SLAC 91-81