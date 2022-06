​Basket – Coupe Saint-Michel : chaudes retrouvailles DUC / Douane et USO / JA, ce dimanche

Comme en 2019, DUC / Douane et USO / JA se retrouvent en demi-finales de la Coupe Saint-Michel de basket-ball. L’affiche phare de ces demi-finales est sans doute le match entre Douane et DUC, les deux meilleures équipes de l’élite masculine du basket-ball national ces dernières années.



Les Douaniers, finalistes malheureux de l’édition précédente face à l’USO, semblent bien outillés cette saison pour aller décrocher un 5ème trophée après 1993, 2005, 2007 et 2018.

Quant à son adversaire, le DUC vise un 8ème trophée après 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017. L’équipe de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est la seule équipe jusque-là invaincue en Championnat.



La JA à l’assaut de l’USO

Les amateurs de la balle orange auront droit à un duel alléchant entre l’USO et la JA. Comme en 2019, les deux formations se retrouvent à nouveau, ce dimanche, pour une place en finale. Pour cette confrontation, l’équipe de Ouakam, vainqueur de l’édition précédente, vise une 5ème finale après 2016, 2017, 2018 et 2019.



Mais en face, les Ouakamois auront une équipe de la JA en posture de favorite, au regard de la qualité de son effectif. Privés d’une place en finale lors de l’édition précédente par les Ouakamois (66-53), les JA-men, vainqueurs des éditions 1978, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2001 et 2003, tenteront de prendre leur revanche, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Programme ½ finales



Stadium Marius Ndiaye

16h00 USO / JA

18h00 DUC / Douane