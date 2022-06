​Basket – Demi-finales Coupe Saint Michel: Douane / DUC et US Ouakam / Jeanne d’Arc

Le tirage au sort a été effectué jeudi 2 juin par Dr Jean Marie Sène, Directeur général UCAO-Saint Michel, en compagnie du président de la Ligue de Dakar de basketball, Samba Gueye et des représentants des équipes.



Après tirage, l’AS Douane hérite donc du DUC, tandis que l’US Ouakam tenante du titre va en découdre avec Jeanne d’Arc de Dakar. Deux affiches de feu pour les quatre meilleures formations actuelles de la saison. La date des rencontres sera communiquée ultérieurement.



Lors des quarts de finale, le DUC avait dominé Bopp (67-52), la JA était venue à bout de l’ASFA (88-55), la Douane avait éliminé le Port (90-57) et l’USO avait éliminé Ville de Dakar (65-62).



Affiches ½ finales

AS Douanes / DUC

US Ouakam / JA