​Basket – Eliminatoires Mondial 2023 : le Sénégal bat le Kenya et se qualifie au second tour

Le Sénégal a sauvé l’honneur après deux défaites face à l’Egypte et la RD Congo. Les hommes de Boniface Ndong ont battu le Kenya (86-54) en match de la 3ème et dernière journée de la poule D. Une victoire qui permet au Sénégal de se qualifier au second tour. Les « Lions » hériteront de la Tunisie, du Sud Soudan et du Cameroun.



12 équipes se sont qualifiées pour le second tour, prévu du 22 au 30 août 2022 en Tunisie. Il s’agit de Cap-Vert, Nigeria, Ouganda dans la poule A ; Sud Soudan, Tunisie, Cameroun dans la poule B ; Côte d’Ivoire, Angola, Guinée dans la poule C ; Egypte, RD Congo et Sénégal dans la poule D.



Pour cette seconde phase, il y aura deux poules E et F. Les équipes sorties des poules A et C formeront la poule E. Celles de B et de D constitueront la poule F. Le Sénégal qui sera logé dans la poule F, jouera contre le Sud Soudan, la Tunisie et le Cameroun.