​Basket – Eliminatoires Mondial 2023: les « Lions » sur le parquet de Dakar Arena, ce mercredi

Les 18 « Lions » convoqués par le sélectionneur Boniface Ndong, débutent leur regroupement ce mercredi. La bande du capitaine Youssou Ndoye foulera le parquet de Dakar Arena dans l’après-midi, à 18 heures, pour leur premier galop. Au terme de leur préparation à Dakar, les 12 « Lions » qui seront choisis par le coach s’envoleront pour Alexandrie (Egypte) le lundi 27 juin.



Leader de la poule D au sortir de la 2ème fenêtre de Dakar, le Sénégal (5 pts +58) débute cette fenêtre égyptienne, le vendredi 1er juillet, par le pays hôte (3ème, 5 pts +47). Le Sénégal affrontera le samedi 2 juillet, la RD Congo (2ème, 5 pts +4) et termine le dimanche 3 juillet, par le Kenya (4ème, 3 pts -109 pts).

À Alexandrie les « Lions » n’auront besoin que d’une seule victoire pour passer au 2ème tour.



Charles Martin Klask remplace Desagana Diop

Pour pallier l’absence de Desagana Diop retenu par ses nouvelles fonctions en G-League, le staff technique sera renforcé par Charles Martin Klask, entraîneur assistant à Denver Nuggets et qui totalise une vingtaine d’années d’expérience en NBA.



Au terme de cette étape égyptienne, 12 équipes seront qualifiées. Elles seront réparties en 2 poules de 6 et disputeront un tournoi en aller-retour, prévu en août 2022 et février 2023. À l’issue de tournoi, les 2 premières équipes de chaque poule et la meilleure 3ème seront qualifiées pour la Coupe du monde, prévue du 25 août au 10 septembre au Japon, en Indonésie et aux Philippines.