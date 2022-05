​Basket – N1 Féminin : Saint-Louis Basket défait à Ziguinchor, ASFO consolide sa place de leader

En déplacement à Ziguinchor, Saint-Louis Basket Club s’est incliné devant CEMT (53-45). Une défaite qui prive les Saint-Louisiennes de la 1ère place provisoire de la poule A. Une première place que l’AS Ville de Dakar (2ème, 12 pts), de retour de sa journée de repos, devrait pouvoir reprendre sans difficulté, ce mercredi, face au promu Guédiawaye Basket Academy (7ème, 7 pts), toujours en quête d’un 1er succès dans l’élite.



Dans la poule B, l’ASFO est allée battre, samedi, à Saint-Louis, UGB (61-50). Cette victoire permet à l’AS de consolider sa 1ère place, qui était sous la menace du DUC vainqueur en déplacement de Mbour Basket Club (59-38). Le choc tant attendu entre l’ISEG (4ème, 11 pts) et la JA (2ème, 12 pts), de ce mercredi, clôturera la 9ème journée.



Résultats 9ème journée :



Samedi 7 mai 2022

Poule B :

Terrain Amara Dabo

Mbour BC vs DUC 38-59

UGB vs ASFO 50-61



Dimanche 8 mai 2022

Poule A :

CEMT / SLBC 53-45



Mercredi 11 mai 2022

Poule A :

Stadium Marius Ndiaye

15h00 Guédiawaye BA / Ville de Dakar

16h45 Bopp / Jaraaf



Poule B :

Stadium Marius Ndiaye

18h15 ISEG vs JA