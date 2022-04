​Basket- N1 Féminin: les Duchesses, championnes à mi-parcours

Les Duchesses ont été sans pitié face aux promues du Flying Star (75-41). Cette 5ème victoire de la saison, acquise grâce à ses deux meilleures scoreuses du match, Yarame Bèye (17 points) et la Congolaise Mariana Muabi (14 points), permet au DUC de reprendre sa 1ère place et de terminer champion de la phase aller dans la poule B.



Par contre, le promu Flying Stars, bon dernier de la poule, boucle cette 1ère partie du Championnat sans la moindre victoire, rapporte « Stades ».



Selon le quotidien sportif, la phase retour démarre ce week-end. Si les deux relégables Bopp et Flying Stars sont largués, la qualification pour les quatre places des play-offs s’annonce serrée dans la poule B, entre DUC (1er, 11 pts), Jeanne d’Arc (2ème, 10 pts), ASFO (3ème, 10 pts), voire ISEG (4ème, 9 pts) et Mbour Basket Club (5ème, 9 pts).



Dans la poule A, c’est l’ASC Ville de Dakar (1ère, 12 pts), qui mène la danse devant les autres prétendants à l’une des quatre places qualificatives aux play-offs, notamment DBALOC, Saint-Louis Basket Club et Jaraaf.





Résultats 7ème journée

Poule B

Mercredi 20 avril 2022

Stadium Marius Ndiaye

Flying Star / DUC 41-75



Samedi 16 avril 2022

ISEG / UGB 80-58

Mbour BC / ASFO 32-45



Poule A

Lundi 18 avril 2022

Jaraaf / Ville de Dakar 41-61



Samedi 16 avril 2022

Bopp / DBALOC 40-53

Saint-Louis BC / Guédiawaye BA 67-49