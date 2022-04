​Basket– N1 Masculin : Port à l’assaut du DUC, SIBAC défie l’USO

Victorieux d’ASC Thiès (7ème, 12 points) lors de la précédente journée, Bopp (4ème, 1 point) reçoit, cet après-midi, au stadium Marius Ndiaye, la JA (2ème, 15 points), tombeuse de l’ASC Ville de Dakar (3ème, 15 points). Dans ce choc, si Bopp peut compter sur Thierry Sagna, meilleur scoreur du Championnat (174 points), la JA pourra s’appuyer sur les services d’Arnold Komé, son meilleur marqueur (109 points). Une opposition entre Boppois et JA-men, qui promet du spectacle.



Auparavant, le public du stadium Marius Ndiaye aura droit à un duel des extrêmes entre Port (8ème, 10 points) et DUC (1er, 18 points). En seconde heure, Ville de Dakar (3ème, 15 points) accueille l’ASC Thiès (7ème, 12 points). L’équipe de la Municipalité sera conduite par Aly Ngoné Niang, adjoint du coach Raoul Toupane, emporté par la lourde défaite concédée devant la JA (94-64) lors de la précédente journée.



SIBAC / USO, duel au sommet

Dans la poule B, le duel au sommet opposera, ce samedi, SIBAC (3ème, 15 points) et l’USO (2ème, 15 points). À égalité de points (15), Sicapois et Ouakamois batailleront pour la 2ème place dans un duel de leurs deux meilleurs scoreurs, Ibrahima Sylla de SIBAC (174 points) et Baye Libasse Ngom de l’USO (90 points).



En lever de rideau, Mermoz (6ème, 11 points) défie l’AS Douane (1ère, 18 points). Une rencontre largement à la portée des coéquipiers du capitaine et meneur des Gabelous, Alkaly Ndour. Sur une bonne lancée depuis le début de la phase retour, Saint-Louis BC (8ème, 11 points) accueille les Militaires de l’ASFA (5ème, 12 points), qui n’ont plus gagné le moindre match depuis la 5ème journée.