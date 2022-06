​Basket – N1 féminin: Mbour Basket à l’assaut de Flying Star, JA défie ASFO

En déplacement, cet après-midi, au stadium Marius Ndiaye, Mbour Basket Club (5ème, 13 pts) a une belle occasion de déloger de la 4ème place son concurrent direct ISEG (4ème, 15 pts), exempt pour cette journée et de se relancer dans la course à l’unique ticket restant des play-offs dans la poule B. Cela doit passer par une victoire devant Flying Star (7ème, 8 pts).



En seconde heure, le public du stadium Marius Ndiaye assistera à un choc épique pour la 2ème place entre Jeanne d’Arc (3ème, 16 pts) et ASFO (2ème, 16 pts). Dans cette poule B, DUC, ASFO et JA ont déjà validé leurs tickets pour le Final 8. La 4ème et dernière place va se jouer entre Mbour BC et ISEG. L’équipe malheureuse de ce duel à distance accompagnera UGB et Flying Star en play-down.



Guédiawaye Basket à l’assaut de DBALOC

Dans la poule A, DBALOC (4ème, 15 pts), qui veut reprendre sa 3ème place actuellement occupée par le Jaraaf (16 pts), ira à l’assaut de Guédiawaye Basket Academy (7ème, 11 pts), qui sort de sa toute 1ère victoire dans l’élite devant CEMT de Ziguinchor (62-45), lors de sa précédente journée.



Toujours dans la poule A, Ville de Dakar (1er, 18 pts) accueille Bopp (6ème, 11 pts). Dans cette poule, les 4 équipes qualifiées pour les play-offs sont déjà connues. Il s’agit Ville de Dakar, Saint-Louis Basket, Guédiawaye Basket Academy et Bopp disputeront les play-down.



Programme 12ème journée



Poule A

mercredi 8 juin 2022

14h00 DBALOC / Guédiawaye BA

17h30 Ville de Dakar / Bopp



Poule B



Stadium Marius Ndiaye

15h45 Flying Star / Mbour Basket Club

19h15 JA / ASFO