​Basket – N1 féminin: Ville de Dakar signe sa 10ème victoire, DBALOC reprend sa 2ème place

Relégué à la 4ème place par le Jaraaf, vainqueur de CEMT (43-31), samedi dernier, à Ziguinchor, DBALOC a repris, mercredi, sa 2ème place dans la poule A, grâce à sa victoire devant Guédiawaye Basket Academy (54-44).



En seconde heure, Ville de Dakar, seule invaincue depuis le début de la saison a signé sa 10ème victoire de suite devant Bopp (70-27). Dans la poule A, les quatre équipes qualifiées pour les play-offs sont déjà connues. Il s’agit de Ville de Dakar, DBALOC, Saint-Louis Basket Club et Jaraaf. CEMT Ziguinchor et Bopp disputeront les play-down.



Jeanne d’Arc, nouvelle dauphine du DUC

Dans la poule B, le match, qui devait opposer, en lever de rideau, Flying Star et Mbour BC a été reporté à une date ultérieure en raison du décès du père du coach et à la fois président de l’équipe de Patte d’Oie, Ibrahima Ndiaye.



Le duel au sommet entre Jeanne d’Arc/ ASFO a tourné à l’avantage des JA-Women, qui sont venues à bout des Fonctionnaires (62-57). Dans cette poule B, DUC, ASFO et JA ont validé leurs tickets pour le Final 8. La 4ème et dernière place va se jouer entre Mbour BC et ISEG. L’équipe malheureuse de ce duel à distance accompagnera UGB et Flying Star en play-down.