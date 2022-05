​Basket – N1 masculin : Mermoz retarde UGB, SLBC défie USO, ce samedi

Comme lors de la 11ème journée contre la Douane, UGB a encore grillé, hier, un joker pour sa qualification en play-offs. Les étudiants de Sanar, qui n’avaient besoin que d’une victoire pour se qualifier, ont été battus par Mermoz (61-51). Cette victoire, qui retarde la qualification de l’UGB (4ème, 19 pts), permet à Mermoz (6ème, 15 pts) de gagner le maximum de points avant les Play-down.



Ce samedi, SLBC (7ème, 15 pts), en course pour les play-offs, reçoit USO (2ème, 19 pts), déjà qualifiée. Dans ce match, les Saint-Louis, auteurs de 4 matchs et autant de victoires dans cette phase retour, auront le soutien de leur public pour venir à bout des Ouakamois. Dans cette poule, Douane et USO ont validé leurs tickets.



En déplacement, à Dakar, Louga BC, qui devait s’imposer devant la JA pour se rapprocher des play-offs, s’est incliné (80-61). Par contre, Louga BC (4ème, 17 pts) doit gagner ses 2 derniers matchs pour espérer se qualifier.



En seconde heure, le duel au sommet qui opposait DUC (1er, 24 pts) et Ville de Dakar (3ème, 20 pts) a tourné à l’avantage des étudiants de l’UCAD, qui conservent de justesse leur invincibilité et leur 1ère place (76-75). Adversaires directs de Louga BC dans la course à l’unique ticket restant de la poule, après les qualifications de DUC, JA et Ville de Dakar, I’US Rail (6ème, 15 pts) et Bopp (6ème, 15 pts) clôtureront la 12ème journée.



Résultats 12ème journée:

Poule A :

Port / ASC Thiès 70-53

JA / Louga BC 80-61

Ville de Dakar / DUC 75-76



Poule B

USPA / ASFA 59-63

SIBAC / Douane 61-51

Mermoz / UGB 61-51



Programme 12ème journée :



Samedi 21 mai 2022

Poule B

Stadium Joseph Gaye

16h30 : SLBC / USO



Dimanche 22 mai 2022



Poule A

Stade Lat Dior

16h30 : US Rail / Bopp