​Basket – N1 masculin (Play-offs) : USO / Ville de Dakar pour une place en demi-finale

A égalité de victoires sur les deux manches des quarts de finales des play-offs du National 1 masculin de basket-ball, l’USO et l’ASC Ville de Dakar seront départagées par un match d’appui, ce soir à 21 heures, au stadium Marius Ndiaye.



Vainqueur de la manche aller (56-51), l’AS Ville de Dakar, qui a vu sa qualification en demi-finale retardée la semaine dernière par l’égalisation de l’USO lors de la manche retour (83-77), repart à nouveau en quête d’une place dans le carré d’as des play-offs.



Le vainqueur du match d’appui entre USO et Ville de Dakar héritera en demi-finale du DUC, tombeur en aller-retour de SIBAC.

La première demi-finale, déjà connue, mettra aux prises l’AS Douane et la Jeanne d’Arc tombeuses respectives en aller-retour de l’US Rail (87-51, 68-63) et de l’UGB (66-60, 47-46).



¼ de finale retour

mercredi 10 août 2022

Stadium Marius Ndiaye

21h00 Ville de Dakar / USO



Jeudi 28 juillet 2022

SIBAC / DUC (47-73) 64-70



Mercredi 27 juillet 2022

US Rail / Douane (51-87) 63-68



Samedi 23 juillet 2022

UGB / JA (60-66) 46-47