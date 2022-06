​Basket – National 1 masculin : US Rail complète le tableau des play-offs

En matchs en retard de la 14ème et dernière journée du Championnat de National 1 masculin de basket-ball, disputée au stadium Marius Ndiaye, Louga Basket Club et US Rail ont bataillé ferme à distance pour le dernier billet de la poule A.



À égalité de points (21) au terme de leurs victoires respectives, samedi, devant Bopp (64-57) et Jeanne d’Arc (65-68), Louga Basket Club et US Rail ont été départagés au goal-average général, rapporte « Stades ».



Auteure d’un meilleur goal-average par rapport à Louga Basket, l’US Rail s’est offert le dernier billet de la poule A et complète le tableau des ¼ de finale des play-offs du National 1 masculin.



Affiches des ¼ de finale des play-offs

Pour les plays-offs, DUC, Jeanne d’Arc, Ville de Dakar et US Rail sont les équipes qualifiées dans la poule A. Dans la poule B, il s’agit de l’AS Douane, USO, UGB et SIBAC.



Comme affiches des quarts de finale des play-offs, le public de la balle orange aura droit à DUC (1er poule A) contre SIBAC (4ème poule B), USO (2ème poule B) défie Ville de Dakar (3ème poule A), Jeanne d’Arc (2ème poule A) affronte UGB (3ème poule B) et Douane (1ère poule B) croise le fer avec US Rail (4ème poule A).



Les équipes en lutte pour le maintien en play-down sont : Louga Basket Club, Bopp, Port et ASC Thiès dans la poule A et ASFA, Mermoz, USPA et Saint-Louis BC dans la poule B.