​Basket-Tournoi de Dakar: les « Lions » dominent la sélection locale

La sélection locale a offert une bonne opposition aux « Lions » pour leur préparation à l’Afrobasket. Le meneur du Dakar Université Club (Duc) Thierno Ibrahima Niang, a été étincelant durant le 1er quart temps.



Bousculés au 1er quart temps par la sélection locale, les « Lions » portés par Gorgui Sy Dieng, haussent le niveau de jeu et viennent à bout des locaux. Gorgui Dieng et ses coéquipiers remportent difficilement le 2ème quart temps (43-39).



Les « Lions » remportent largement le 3ème quart temps (74-45). Tel un rouleau compresseur, les hommes de Boniface Ndong dominent la sélection locale au 4ème quart temps et s’imposent sur un écart de 28 points (86-58).



Les « Lions » remportent 3 matchs sur 3, ils vont affronter, samedi, la Guinée pour leur dernier match de préparation du tournoi de Dakar, avant de s’envoler au Rwanda, où va se jouer l’Afrobasket, prévu du 24 août au 5 septembre 2021.