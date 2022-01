​Basket : le démarrage de la saison renvoyé au 5 février

Les clubs du National masculin et féminin, qui étaient sur la dernière ligne droite de leur préparation d’avant saison devront prendre leur mal en patience. La Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB), par la voix de son président Me Babacar Ndiaye, annonce que l’ouverture de la saison, qui était prévue ce week-end, a été différée au 5 février, pour permettre à la fédération de terminer le travail de numérisation des licences.



Dakar Arena va abriter des matchs cette année

Sur le plan de l’organisation du Championnat, qui sera lancé le 5 février, le président Me Ndiaye révèle : « En ce qui concerne l’organisation des matchs, il est possible qu’on utilise le stadium Amadou Barry de Guédiawaye, parce que Guédiawaye a une équipe en National 1 féminin (GBA). Mais aussi, pour ne pas subir les rigueurs du calendrier, si Marius Ndiaye n’est pas disponible, essayer d’aller à Dakar Arena jouer nos matchs. Donc, la nouveauté cette année, c’est la volonté d’utiliser Dakar Arena ».



Selon le président de la FSF, tout ceci dans le but « de tenir le Championnat à temps, parce qu’on aura cette saison beaucoup de fenêtres aux cours desquelles le Championnat sera suspendu ».