​Basket : le nouveau "Lion" Pierria Henry joue contre la Guinée pour son premier match

Pierria Henry est très attendu par ses coéquipiers et les férus du basket sénégalais. Arrivé à Dakar, hier vendredi, en provenance des Etats-Unis, le meneur naturalisé sénégalais en janvier par le Président Macky Sall, va effectuer, ce samedi, son premier match sous les couleurs du Sénégal.



« Nous ne pouvons pas gagner l’Afrobasket sans Pierria Henry », avait lancé le technicien sénégalais, Boniface Ndong, en conférence de presse, clamant fort l’importance du meneur dans son effectif. Désormais, Boniface Ndong peut être soulagé et peut compter sur l’américain naturalisé sénégalais pour le match contre la Guinée et de l'Afrobasket.



Pour rappel, Pierria avait pris part au stage des « Lions », en mai dernier, en Allemagne, pour les préparatifs du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) de Belgrade, en Serbie.

Un tournoi que les hommes de Boniface Ndong n’ont pas pu disputer à cause des cas de Covid-19 enregistré dans leur délégation.