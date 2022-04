​Basketball – N1 Féminin : Ville de Dakar, championne de la phase aller

L’ASC Ville de Dakar marche sur l’eau dans la poule A. invincibles après 6 journées (dont une exemption), les Dakaroises ont signé leur 5ème victoire de rang. Une victoire acquise facilement devant Saint-Louis Basket Club (96-55).



DBALOC vainqueur du Jaraaf (60-47) grimpe à la 2ème place. A Ziguinchor, CEMT s’est imposé sur le fil devant Bopp (59-58).

Dans la poule B, l’attraction ISEG / DUC a été décalée à ce mercredi, en raison du décès du meneur ivoirien de l’équipe masculine des étudiants, Louis Cyrille Jean Benoit Sie. Profitant de ce décalage, la Jeanne d’Arc, large vainqueur de Flying Star (84-58), occupe provisoirement la 1ère place.



En déplacement à Saint-Louis, Mbour Basket a créé la sensation en allant battre UGB (40-32). Une 3ème victoire de la saison des Mbouroises qui les place à la 4ème place, la dernière qualificative aux play-offs.







Samedi 9 avril 2022

Poule A :

Ville de Dakar vs Saint-Louis BC 96-55

DBALOC vs Jaraaf 60-47

CEMT vs Bopp 59-58



Poule B :

JA vs Flying Star 84-58

UGB vs Mbour BC 32-40



Mercredi 13 avril 2022

Poule B :

ISEG vs DUC à 16h45 au Stadium Marius Ndiaye