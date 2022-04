​Basketball – N1 Masculin : l’ASC Thiès défie le DUC, ce mercredi

Face à l’ASC Thiès, cet après-midi, le DUC a deux obligations : gagner pour honorer la mémoire de son meneur ivoirien, Louis Cyrille Jean Benoit Sie, décédé mercredi dernier à Abidjan, mais aussi gagner pour terminer en beauté la 1ère partie du Championnat, dont il est déjà le champion à mi-parcours dans la poule A.



De son côté, son adversaire du jour, l’ASC Thiès, qui sort d’un derby perdu face aux Cheminots de l’US Rail (65-58), lors de la précédente journée, aura à cœur de renouer avec le succès et terminer la phase aller au pied du podium.



Programme 7ème journée



Mercredi 13 avril 2022

Poule A :

DUC vs ASC Thiès à 15h00 au Stadium Marius Ndiaye



Samedi 9 avril 2022

Poule A :

Louga BC vs Bopp 32-52

Poule B :

SIBAC vs ASFA 50-47



SLBC vs Douane 39-66



Dimanche 10 avril 2022

Poule A :

Ville de Dakar vs Port 87-67

US Rail vs JA 78-79



Poule B :

USO vs UGB 74-70

Mermoz vs USPA 73-80